CyberFortress è un'azienda globale che semplifica il backup completo e il ripristino rapido di tutti i dati persi o rubati per prevenire danni e interruzioni a organizzazioni di tutte le dimensioni. I dati vengono archiviati in strutture sicure e georidondanti e la nostra suite di soluzioni consente ai nostri specialisti di recupero dati di creare una soluzione personalizzata e completa per ciascun cliente. Ogni volta che un cliente necessita di recupero dati, riceve supporto live e personalizzato da uno specialista accreditato, ogni ora di ogni giorno dell'anno.

Sito web: cyberfortress.com

