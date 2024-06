Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Curated su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Distribuisci straordinarie newsletter via email che piacciono davvero ai tuoi lettori. Il nostro modello solido (personalizzabile) è perfetto in ogni client di posta elettronica, così puoi concentrarti sul contenuto, non sul design.

Sito web: curated.co

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Curated. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.