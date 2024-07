Cryo Mix è uno strumento di mixaggio e mastering AI online progettato per migliorare la qualità delle tracce vocali. Con un'interfaccia intuitiva, lo strumento consente agli utenti di caricare i propri file vocali, beat e di accompagnamento grezzi per l'elaborazione. Utilizzando una tecnologia AI all'avanguardia, Cryo Mix analizza ed elabora automaticamente i file caricati per fornire risultati di mixaggio e mastering di qualità professionale. Lo strumento offre una gamma di funzionalità e opzioni, come la regolazione del volume della voce, impostazioni di mix avanzate e la possibilità di aggiungere livelli di accompagnamento/adlib. Supporta vari formati di file come WAV e MP3 e gli utenti possono monitorare l'avanzamento delle fasi di elaborazione. Cryo Mix enfatizza l'affidabilità e i risultati immediati, fornendo agli artisti una soluzione efficiente per migliorare i loro mix rap. Sebbene sia focalizzato principalmente sul rap, lo strumento sta anche lavorando per aggiungere il supporto per altri stili musicali. Sviluppato da Cryo (Craig McAllister), un ingegnere certificato platino con un background in elettronica ed ingegneria elettrica, Cryo Mix ha ottenuto la fiducia di professionisti e artisti del settore con milioni di stream. Lo strumento è progettato per soddisfare le esigenze degli artisti, offrendo un servizio di mixaggio e mastering veloce e di alta qualità per aiutarli a stare al passo con le richieste dell'industria musicale. Oltre al mixaggio e al mastering AI, Cryo Mix offre anche altri strumenti basati sull'intelligenza artificiale come AI Audio Separator per estrarre stem e AI Beat Optimizer per migliorare le tracce strumentali.

Sito web: cryo-mix.com

