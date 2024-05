Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Crisp collega e analizza i dati di vendita al dettaglio lungo tutta la catena di fornitura, fornendo ai marchi di beni di largo consumo informazioni utili e in tempo reale per mantenere gli scaffali riforniti, ridurre gli sprechi e aumentare la redditività. La piattaforma open data di Crisp collega i fornitori ai dati di oltre 40 rivenditori e distributori, fornendo informazioni dettagliate sulle vendite e sulla catena di fornitura esattamente quando e dove ne hanno bisogno. Convogliamenti nitidi hanno armonizzato i set di dati, fino al livello del negozio e del prodotto, in dashboard nativi insieme a Excel, strumenti BI e piattaforme basate su cloud.

Sito web: gocrisp.com

