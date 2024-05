Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Creative Virtual su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Creative Virtual è un leader nell'intelligenza artificiale conversazionale riconosciuto nel settore per i suoi quasi vent'anni di esperienza e competenza senza pari. Le nostre innovative soluzioni di agente virtuale, chatbot e chat dal vivo V-Person™ uniscono esseri umani e intelligenza artificiale per fornire supporto digitale continuo, personalizzato e scalabile a clienti e dipendenti. Le principali organizzazioni globali si affidano alla nostra tecnologia pluripremiata e alla consulenza di esperti per migliorare la loro esperienza di supporto, ridurre i costi, aumentare le vendite e fidelizzare il marchio. Il nostro team globale e l'ampia rete di partner supportano installazioni in tutto il mondo in oltre 37 lingue, fornendo sia collaborazione localizzata che approfondimenti internazionali. Creative Virtual ha sede nel Regno Unito e opera negli Stati Uniti, Australia, India, Singapore e Hong Kong.

Sito web: creativevirtual.com

