Craigslist (stilizzato come craigslist) è un sito Web americano di annunci economici con sezioni dedicate a lavoro, alloggi, vendita, articoli ricercati, servizi, servizio alla comunità, concerti, curriculum e forum di discussione. Craig Newmark ha avviato il servizio nel 1995 come elenco di distribuzione via e-mail agli amici, contenente eventi locali nell'area della Baia di San Francisco. È diventato un servizio basato sul web nel 1996 e si è espanso in altre categorie classificate. Ha iniziato ad espandersi in altre città degli Stati Uniti e del Canada nel 2000 e ora copre 70 paesi. Nel marzo 2008, spagnolo, francese, italiano, tedesco e portoghese sono diventate le prime lingue non inglesi supportate da Craigslist. Al 9 agosto 2012, oltre 700 città e aree in 70 paesi avevano siti Craigslist. Alcuni siti Craigslist coprono vaste regioni anziché singole aree metropolitane: ad esempio, gli stati americani del Delaware e del Wyoming, il Colorado Western Slope, la California Gold Country e la penisola superiore del Michigan sono tra le località con i propri siti Craigslist. I siti Craigslist per alcune grandi città, come Los Angeles, includono anche la possibilità per l'utente di concentrarsi su un'area specifica di una città (come il centro di Los Angeles).

Sito web: craigslist.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a craigslist. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.