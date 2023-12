Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Craft su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Costruito da zero per i dispositivi digitali, Craft riporta il piacere di scrivere. Craft è uno strumento per creare bellissimi documenti e appunti e condividere i tuoi pensieri. Tutto ciò che crei in Craft può essere condiviso con un solo tocco. Craft supporta markdown in linea, backlink, snippet di codice, immagini, video, allegati di file PDF e anteprime di collegamenti avanzati.

Sito web: craft.do

