I dati assicurativi possono essere una bestia. Domiamolo insieme. Siamo il modo più semplice per integrare i dati assicurativi dei tuoi utenti senza farli uscire dalla tua app web. Interagire con l'assicurazione attraverso una varietà di vettori dovrebbe essere un lavoro pesante indifferenziato: un pezzo di infrastruttura come Stripe, Twilio o AWS che "funziona" semplicemente in background mentre la tua azienda si concentra su ciò che la rende diversa. Forniamo elementi programmatici per rendere questo una realtà, inserendo un'API e strumenti neutrali rispetto al vettore oltre all'assicurazione, a partire dall'accesso alle polizze (pensa a Plaid, ma per la tua compagnia assicurativa) e al monitoraggio.

Sito web: covie.com

