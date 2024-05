Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Courtyard.io su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Portare oggetti da collezione fisici sulla blockchain. Courtyard conserva oggetti fisici da collezione (carte collezionabili, scarpe da ginnastica, orologi, ecc.) in depositi protetti, crea una rappresentazione 3D del bene e lo conia come NFT sulla blockchain. Abbiamo collaborato con una delle più grandi società di sicurezza al mondo per archiviare oggetti da collezione. Una volta ricevuto e tokenizzato l'oggetto fisico da collezione da Courtyard, gli utenti possono: - Scambia i tuoi NFT su qualsiasi mercato compatibile con Ethereum - Conserva le loro preziose collezioni come NFT e connettiti con altri collezionisti - Masterizza i propri NFT sul sito Web di Courtyard per riscattare l'asset sottostante (Courtyard spedirà oggetti da collezione riscattati in oltre 150 paesi).

Sito web: courtyard.io

