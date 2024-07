Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Council on Foreign Relations su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Il Council on Foreign Relations (CFR) è un'organizzazione, un think tank ed un editore indipendente e apartitico, che si propone di essere una risorsa per i suoi membri, funzionari governativi, dirigenti aziendali, giornalisti, educatori e studenti, leader civici e religiosi e altri interessati. cittadini per aiutarli a comprendere meglio il mondo e le scelte di politica estera che gli Stati Uniti e gli altri paesi si trovano ad affrontare. Fondato nel 1921, il CFR non assume posizioni istituzionali su questioni politiche.

Sito web: cfr.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Council on Foreign Relations. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.