Costa Mesa Insider

La città di Costa Mesa è chiamata la Città delle Arti per via dei suoi grandi centri artistici culturali come il Performing Arts Center, il South Coast Reparatory e la Segerstrom Hall, ma è molto di più. Dall'OC Event Center allo shopping di livello mondiale al South Coast Plaza, ai fantastici ristoranti e parchi Costa Mesa è davvero un posto speciale. Costa Mesa è una città fantastica ma è ora che abbia una propria voce. Speriamo che questo sito possa essere quella voce condividendo allo stesso tempo notizie, recensioni e informazioni sulla grande città.

Sito web: costamesainsider.com

