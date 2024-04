Noi di Corral Data abbiamo la missione di trasformare il modo in cui le organizzazioni utilizzano i dati. Consentiamo alle organizzazioni di utilizzare facilmente l'intelligenza artificiale per connettersi, analizzare e collaborare sui propri dati aziendali. Cos'è CorralData? CorralData è una piattaforma di analisi a servizio completo basata sull'intelligenza artificiale che semplifica radicalmente la centralizzazione e l'analisi dei dati da più fonti. Con CorralData puoi parlare con i tuoi dati in un inglese semplice o creare report straordinari semplicemente collegando i tuoi dati. Non sono necessarie risorse di codifica, SQL o di ingegneria. Ecco come funziona CorralData: collega facilmente tutte le tue origini dati utilizzando le nostre oltre 500 integrazioni predefinite. Inizia a vedere visualizzazioni straordinarie nei report predefiniti pertinenti alla tua azienda e ai tuoi dati. Utilizza la nostra intelligenza artificiale per parlare con i tuoi dati in un inglese semplice per vedere ulteriori approfondimenti prendere vita e aggiungerli ai tuoi rapporti esistenti. Sfrutta il nostro team di dati umani on-demand per approfondire e richiedere ulteriori approfondimenti. La piattaforma CorralData include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a utilizzare i dati per ottenere risultati in un semplice abbonamento mensile: straordinari strumenti di visualizzazione dei dati, chat integrata, reporting personalizzato e accesso a esperti umani. Pianifica una demo o avvia una prova gratuita di 30 giorni e scopri quanto può essere semplice e potente l'analisi dei dati basata sull'intelligenza artificiale.

