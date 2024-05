CordStudio è un rivenditore online che offre abbigliamento stampato di ispirazione vintage, pelletteria di alta qualità e accessori. Alcuni dei punti chiave dell’azienda: CordStudio è stata fondata nel 2024 e ha sede in India. Offrono una vasta gamma di prodotti sia per donne che per uomini, inclusi abiti, top, pantaloni, coordinati, tute, borse, portafogli e cinture. L'abbigliamento e gli accessori sono disegnati internamente e presentano un mix di stampe di ispirazione vintage e silhouette contemporanee. CordStudio ha diversi punti vendita fisici in tutta l'India, tra cui Gurgaon, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi. Offrono spedizioni in tutto il mondo e hanno un codice sconto del 10% disponibile per i nuovi clienti. CordStudio sembra essere un marchio di moda focalizzato sulla fornitura di abbigliamento e accessori eleganti e di alta qualità con un'estetica vintage. La loro presenza al dettaglio online e fisica consente loro di raggiungere clienti in tutto il mondo.

Sito web: cordstudio.com

