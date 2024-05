Cord è un toolkit per aggiungere funzionalità di collaborazione avanzate come chat, commenti e notifiche a prodotti e applicazioni digitali. È progettato per aiutare sviluppatori, progettisti e team di prodotto a incorporare rapidamente e facilmente potenti funzionalità di collaborazione nel loro software. Punti chiave su Cord: * SDK completo per la collaborazione: Cord fornisce un kit di sviluppo software (SDK) completo con componenti dell'interfaccia utente, API e integrazioni predefinite per aggiungere funzionalità di collaborazione come chat, indicatori di presenza, commenti in thread e notifiche in tempo reale. * Personalizzabili e flessibili: i componenti dell'interfaccia utente di Cord possono essere ampiamente personalizzati utilizzando i CSS per adattarli all'aspetto dell'applicazione host. Le API consentono inoltre di creare esperienze di collaborazione altamente personalizzate. * Esperienza utente nativa: Cord mira a fornire un'esperienza di collaborazione che risulti nativa e senza soluzione di continuità all'interno dell'applicazione host, piuttosto che una soluzione esterna o integrata. * Sicuro e scalabile: l'infrastruttura di Cord è progettata pensando alla sicurezza e alla scalabilità, con funzionalità come la certificazione SOC 2 per soddisfare i requisiti aziendali. * Casi d'uso in tutti i settori: Cord può essere applicato a un'ampia gamma di casi d'uso, dall'aggiunta di commenti agli strumenti di business intelligence, alla sostituzione delle chat di assistenza clienti, all'integrazione degli assistenti AI negli editor di documenti. * Implementazione rapida: Cord è progettato per rendere operative rapidamente le funzionalità di collaborazione, con app demo open source e una guida di "avvio rapido" per aiutare gli sviluppatori a iniziare in pochi minuti. Cord mira a essere un kit di strumenti completo che consente ai team di prodotto di creare rapidamente esperienze di collaborazione personalizzate e di alta qualità nelle loro applicazioni.

