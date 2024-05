Copia mette in contatto le organizzazioni no-profit con le donazioni delle imprese locali. Sprechiamo 3 volte più cibo delle bocche affamate da sfamare. Il problema non è la mancanza di cibo, ma piuttosto una distribuzione inefficace di quel cibo. La fame non è un problema di scarsità; è un problema logistico. Per la prima volta in assoluto, possiamo donare in modo efficace cibo pronto e altamente deperibile a chi ne ha bisogno quando ne abbiamo più bisogno. Copia è un'azienda a scopo di lucro che ha creato una tecnologia che consente alle aziende (ad esempio, società di gestione alimentare come Compass Group, mense aziendali, università, ospedali, negozi di alimentari, servizi di ristorazione, ecc.) di richiedere facilmente il ritiro del cibo in eccedenza, di abbinarlo, e consegnati in modo sicuro alle organizzazioni no-profit bisognose. Con Copia, le aziende partner possono accedere senza problemi a notevoli risparmi fiscali, ridurre drasticamente gli sprechi alimentari attraverso dati e analisi sulle eccedenze e rimuovere CO2 dall’atmosfera, il tutto alimentando la propria comunità.

Sito web: gocopia.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Copia Nonprofits. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.