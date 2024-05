Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Convay su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Migliora la tua esperienza di riunioni virtuali con Convay. La nostra piattaforma fluida elimina problemi comuni come ritardi, problemi di larghezza di banda e difficoltà tecniche per rendere le tue riunioni online semplici e produttive. Convay è molto più di una semplice piattaforma per videochiamate. È il nuovo capolavoro collaborativo per supportare il lavoro di squadra e la comunicazione sincronizzati.

