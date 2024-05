La piattaforma di scoperta dei prodotti che promuove momenti interessanti di scoperta dei prodotti in ogni canale dell'intero percorso dell'acquirente, dalla ricerca e navigazione ai consigli e alla vendita guidata. Basato sulla più recente tecnologia di ricerca AI/ML, Native Commerce Core di Constructor apprende da ogni interazione con il cliente, ottimizza rispetto alle tue metriche di e-commerce prioritarie e fornisce ai team di merchandising controlli e approfondimenti per ottenere risultati aziendali senza precedenti. La salsa segreta? Laddove altre soluzioni iniziano con motori di corrispondenza delle parole chiave open source e integrano l'intelligenza artificiale, noi siamo l'unica soluzione di scoperta dei prodotti con un nucleo nativo proprietario, creato appositamente per l'e-commerce. Gli algoritmi avanzati, i trasformatori e i modelli linguistici di grandi dimensioni di Constructor lavorano tutti insieme per offrire esperienze personalizzate in tempo reale che decodificano modelli complessi e comprendono le intenzioni dell'utente. Ecco perché non abbiamo mai perso un test A/B quando si tratta di determinare parametri aziendali importanti, come entrate, tasso di conversione e margine di profitto. I successi dei nostri clienti parlano da soli: Grove Collaborative ha ottenuto un ROI di 20,07X e Bonobos ha registrato un aumento del 9% nelle entrate di ricerca rispetto agli strumenti legacy. Ma non crederci sulla parola. Fateci dimostrare il vostro successo ancor prima di firmare un contratto. Metti alla prova Constructor sui tuoi siti o app con il nostro Programma di prova, una valutazione delle opportunità di guadagno di 4 settimane utilizzando il tuo catalogo reale e il tuo traffico reale. Gratuito.

Sito web: constructor.io

