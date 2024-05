ConnectPay è uno degli istituti di moneta elettronica (IME) in più rapida crescita in Lituania - il principale hub fintech nell'Europa continentale - che fornisce servizi bancari per aziende basate su Internet. Offrendo una soluzione One Stop Shop per tutte le strutture di pagamento sotto lo stesso tetto, ConnectPay offre un'esperienza di onboarding e boutique banking fluida. L'attività principale e il focus di ConnectPay sono i servizi di pagamento bancari per clienti aziendali e istituzionali: - Pagamenti: zona euro (istantanei) e transfrontalieri - Conti: business e segregati - API: servizi bancari online e commercianti - Accetta pagamenti: pagamenti bancari e con carta (NL , FI e DE) - Carte aziendali - BaaS (Banking as a Service) ConnectPay è concesso in licenza e regolamentato dalla Banca di Lituania ed è soggetto al quadro normativo della Banca Centrale Europea.

Sito web: connectpay.com

