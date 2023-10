Confluence è un popolare wiki aziendale basato sul web (software di collaborazione) sviluppato dalla società di software australiana Atlassian. Atlassian ha scritto Confluence nel linguaggio di programmazione Java e lo ha pubblicato per la prima volta nel 2004. Confluence Standalone è dotato di un server Web Tomcat integrato e di un database hsql e supporta anche altri database. L'azienda commercializza Confluence come software aziendale, concesso in licenza come locale software o software come servizio in esecuzione su AWS.

Sito web: atlassian.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Confluence. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.