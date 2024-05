Conclusione aiuta le aziende a potenziare la collaborazione e a semplificare i flussi di lavoro. Utilizza Conclude Link per connettere Slack e Microsoft Teams per una chat bidirezionale oppure utilizza Conclude Workflows per gestire ticket di supporto, problemi, incidenti e altro ancora in Slack. 👉 Link conclusivo: collega Slack e Microsoft Teams per migliorare la collaborazione tra team. Con la sincronizzazione bidirezionale, i team possono lavorare dalla piattaforma di messaggistica preferita. Condividi e sincronizza file, modifica ed elimina messaggi, @menziona colleghi, traduci automaticamente le conversazioni in un massimo di 60 lingue e altro ancora. ✓ Invia e ricevi messaggi ✓ Modifica ed elimina messaggi ✓ Messaggi in discussione ✓ @menziona i tuoi colleghi ✓ Traduzione in 60 lingue ✓ Emoji (nel testo) ✓ Formattazione RTF ✓ Condivisione e sincronizzazione file – Stato della persona (disponibile a breve) – Reazioni sincronizzate (disponibile presto) 👉 Concludere i flussi di lavoro: porta il tuo help desk in Slack. Gestisci ticket di supporto, problemi e incidenti. Utilizza le integrazioni basate sull'intelligenza artificiale per riepilogare e aprire automaticamente i ticket con un menu che supporta la traduzione in 60 lingue. Ogni nuova attività apre un canale Slack dedicato, quindi la comunicazione è strutturata e mirata. Una volta concluso, il canale viene archiviato ma rimane permanentemente registrato nella Dashboard. I team possono anche trovare le principali metriche MTTx nella scheda Approfondimenti. Questo prodotto si integra con Jira. Dopo aver installato Conclude nel tuo spazio di lavoro Slack: ✓ Installa l'app per il flusso di lavoro nel tuo canale preferito (ad esempio #support) ✓ Avvia l'app e crea una nuova attività (ticket, problema o incidente) ✓ Aggiungi alcuni dettagli, imposta la gravità (facoltativo) , e assegnare un proprietario ✓ Invitare team o persone a visualizzare il canale di attività dedicato ✓ Comunicare aggiornamenti ai diversi stakeholder ✓ Concludere l'incidente; le informazioni vengono archiviate ma conservate nella Dashboard

Sito web: conclude.io

