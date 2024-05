Compt è il software n. 1 per gli stipendi vantaggiosi, completamente personalizzabile in base alle esigenze della tua azienda, conforme al 100% all'IRS e in grado di supportare team globali. Con Compt, puoi facilmente offrire stipendi di vantaggi già pronti e personalizzati che soddisfano i tuoi dipendenti senza l'onere amministrativo normalmente necessario per gestire un programma di vantaggi o stipendi per i dipendenti. Scegli tra 25 categorie principali di spesa (ad esempio salute e benessere, apprendimento e sviluppo, pasti, telefono cellulare) e invita i tuoi dipendenti a utilizzare i loro fondi, mentre il nostro software gestisce il resto. Compt mantiene i tuoi dipendenti regolarmente aggiornati sulle informazioni sul saldo e sull'utilizzo, mantiene la piena conformità fiscale e garantisce che il tuo team delle risorse umane disponga di una piattaforma centrale e facile da usare per gestire i vantaggi che è inclusiva e flessibile per le esigenze specifiche della tua azienda. Oltre agli stipendi vantaggiosi e alle funzionalità di bonus spot, Compt offre uno strumento di gestione delle spese. I dipendenti possono inviare le spese e allegare tutta la documentazione necessaria nella stessa piattaforma, rendendola una soluzione davvero completa per il rimborso dei dipendenti. Compt è stata fondata nel gennaio 2018 e ha sede a Boston, MA. Scopri di più su www.compt.io.

Sito web: compt.io

