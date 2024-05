Complianz.io è una soluzione di conformità completa progettata per aiutare i proprietari di siti Web a districarsi tra le complessità delle leggi sulla privacy, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell'Unione Europea e il California Consumer Privacy Act (CCPA) negli Stati Uniti. Complianz.io offre strumenti e servizi per assistere i proprietari di siti web nel raggiungimento e nel mantenimento della conformità a tali normative, garantendo la protezione della privacy e dei dati degli utenti. Caratteristiche principali: * Gestione del consenso sui cookie: Complianz.io fornisce strumenti ai proprietari di siti Web per gestire gli avvisi e le politiche sul consenso dei cookie in conformità con il GDPR e altre normative sulla privacy. Ciò include banner di cookie personalizzabili, scansione di cookie e registrazione del consenso. * Generatore di politiche sulla privacy: la piattaforma offre un generatore di politiche sulla privacy che aiuta i proprietari di siti Web a creare e personalizzare politiche sulla privacy su misura per il loro sito Web specifico e i requisiti legali. * Accordi sul trattamento dei dati (DPA): Complianz.io facilita la creazione e la gestione di DPA tra proprietari di siti Web e fornitori di servizi di terze parti, come richiesto dal GDPR. * Scansione del consenso sui cookie: Complianz.io conduce scansioni automatizzate dei siti Web per identificare e classificare cookie e tracker, aiutando i proprietari dei siti Web a comprendere l'utilizzo dei cookie e gli obblighi di conformità. * Targeting per geolocalizzazione: la piattaforma offre targeting per geolocalizzazione per visualizzare banner cookie personalizzati e avvisi sulla privacy in base alla posizione del visitatore, garantendo il rispetto delle leggi locali sulla privacy. * Dashboard di conformità: Complianz.io fornisce un dashboard centralizzato per i proprietari di siti Web per monitorare il proprio stato di conformità, gestire le preferenze di consenso e accedere alla documentazione di conformità. * Aggiornamenti regolari: la piattaforma rimane aggiornata con i cambiamenti nelle normative sulla privacy, fornendo aggiornamenti e funzionalità regolari per garantire la conformità continua con i requisiti legali in evoluzione. * Supporto di esperti: Complianz.io offre supporto e guida di esperti per assistere i proprietari di siti Web con problemi di conformità, domande ed esigenze di personalizzazione. Nel complesso, Complianz.io è una risorsa preziosa per i proprietari di siti Web che cercano di orientarsi nel complesso panorama delle normative sulla privacy, fornendo strumenti e supporto completi per raggiungere e mantenere la conformità con GDPR, CCPA e altre leggi pertinenti.

Sito web: complianz.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Complianz. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.