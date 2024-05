Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per CoinPayments su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

CoinPayments è il primo e principale processore di pagamenti crittografici a livello mondiale. Con oltre 1 milione di utenti e più di 120.000 commercianti registrati in oltre 190 paesi, CoinPayments è diventato uno dei sistemi di pagamento multi-criptovaluta più utilizzati disponibili online. Dal 2013, abbiamo sviluppato un gateway di pagamento crittografico completo che consente ai commercianti di accettare oltre 100 criptovalute e detenere oltre 2.000+ altcoin, il tutto su un'unica piattaforma. CoinPayments è molto più di un processore di pagamenti Bitcoin. È un gateway di pagamento crittografico completo con soluzioni innovative come: * Interfaccia punto vendita * Costruttore di fatture crittografiche * Portafogli multi-firma * Depositi di stoccaggio a lungo termine * Supporto mobile e desktop *Commissione di transazione bassa nel settore (0,5%) Tra le funzionalità disponibili in CoinPayments c'è anche uno strumento di conversione che consente di convertire le criptovalute in modo rapido ed efficiente.

Sito web: coinpayments.net

