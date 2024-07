Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Codio su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Medicodio Inc è in prima linea nel rivoluzionare il settore della codifica medica con il nostro assistente di codifica medica all'avanguardia basato sull'intelligenza artificiale, CODIO. La nostra tecnologia innovativa aiuta individui e organizzazioni ad aumentare l'efficienza e i ricavi riducendo al contempo gli errori, i rifiuti di richieste di risarcimento, i tempi di consegna e le spese nei flussi di lavoro di codifica medica. Automatizzando i flussi di lavoro e accelerando la selezione del codice, CODIO consente ai codificatori medici di ridurre i tempi di elaborazione della codifica e minimizzare gli errori nella codifica, migliorando così la precisione del codice. La nostra tecnologia software AI/ML alimenta CODIO, che suggerisce codici medici leggendo le informazioni demografiche del paziente dai sistemi EHR e dalle note/grafici del medico. Con CODIO possiamo ottimizzare l'efficienza del flusso di lavoro fino all'85% e aumentare la produttività fino al 45%. Offriamo una gamma completa di funzionalità, tra cui una funzione di ricerca del codice CPT/ICD, dashboard dettagliati, controlli di modifica NCCI, integrazioni API fluide e immissione automatizzata degli addebiti. CODIO è la soluzione ideale per strutture sanitarie, società di Revenue Cycle Management e codificatori medici che cercano di ottimizzare i flussi di lavoro di codifica e accelerare i cicli di pagamento, mitigando al contempo i rischi di audit con tecnologie e protocolli all'avanguardia. Ti invitiamo a programmare una dimostrazione con il nostro team per sperimentare il futuro della codifica medica con CODIO.

Sito web: medicodio.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Codio. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.