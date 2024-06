CodeNOW è una piattaforma pronta all'uso che aiuta a razionalizzare lo sviluppo del software in vari ambienti cloud. Fornendo una miscela coerente di strumenti open source preconfigurati, CodeNOW gestisce tutti gli aspetti del processo di sviluppo del software. Ciò consente ai tuoi team di sviluppo di concentrarsi sulla creazione di componenti funzionali per la tua azienda, invece di dedicare tempo alla gestione e all'automazione delle infrastrutture cloud. CodeNOW fornisce robusti ruoli e autorizzazioni preimpostati che aiutano a gestire i tuoi team di sviluppo, che possono essere locali o remoti. Hai la libertà di eseguire la distribuzione su piattaforme cloud pubbliche o sui tuoi server interni utilizzando piattaforme come VMWare Tanzu o Azure Stack Hub. CodeNOW è particolarmente adatto per software basato su microservizi o architetture guidate da eventi. Queste architetture consentono ai team indipendenti di iterare rapidamente e fornire valore alla tua azienda. Puoi sfruttare la potenza di Kubernetes senza la necessità di gestirne le complessità. CodeNOW si occupa dell'automazione del cloud mentre i tuoi sviluppatori si concentrano sulla codifica. Il nostro team di esperti ti guiderà attraverso l'aggiornamento dei tuoi cluster Kubernetes in base alle tue esigenze aziendali. In sostanza, CodeNOW ti consente di ridimensionare lo sviluppo del tuo software in modo sicuro ed efficace!

Sito web: codenow.com

