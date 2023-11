Codedex è un nuovo modo di imparare a programmare per bambini e adulti. Viaggia attraverso la terra fantastica di Python, HTML, CSS o JavaScript, guadagna punti esperienza (XP) per sbloccare nuove regioni e raccogli tutti i badge al tuo ritmo. Ho bisogno di aiuto? Unisciti alla nostra community per mentori di codice, eventi settimanali e altro ancora. Inizia la tua avventura oggi.

Sito web: codedex.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Codédex. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.