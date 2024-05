Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Cococart su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Il modo più semplice per gestire la tua attività. Gestisci i tuoi ordini, pagamenti, marketing e altro ancora, in un unico posto. Cococart è il modo più semplice per chiunque di vendere qualsiasi cosa online. I commercianti possono creare un negozio senza codice, senza design e senza download di app. 200 milioni di aziende in tutto il mondo utilizzano ancora WhatsApp o il telefono per prendere ordini, ma con Cococart possono creare un sito Web senza alcuna curva di apprendimento.

Sito web: cococart.co

