La China Minsheng Bank è una banca commerciale nazionale con sede a Pechino. Fornisce un'ampia gamma di servizi finanziari a clienti individuali, piccole e microimprese, clienti aziendali e clienti del settore, coprendo vari campi come carte bancarie, gestione finanziaria, prestiti, finanza transfrontaliera e finanza online. La Minsheng Bank ha pubblicato la sua relazione annuale e la relazione speciale ESG (ambientale, sociale e di governance) nel 2023, mostrando le condizioni operative della banca e l'adempimento delle responsabilità sociali. Recentemente, la China Minsheng Bank ha ricevuto numerosi riconoscimenti e riconoscimenti, tra cui il permesso di aprire una filiale a Londra e ottenere risultati eccezionali nella valutazione delle prestazioni dell'assistenza designata da parte delle unità centrali. La Minsheng Bank svolge attivamente attività di finanza verde e finanza tecnologica, come la creazione di un "edificio finanziario verde" e il lancio di prestiti per la riduzione delle emissioni di carbonio, che riflettono la responsabilità ambientale e sociale della banca. Minsheng Bank offre ai clienti servizi multicanale, tra cui mobile banking, WeChat banking, servizi bancari telefonici, ecc., per fornire ai clienti servizi finanziari convenienti.

Sito web: cmbc.com.cn

