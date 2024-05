CloudLinux offre un sistema operativo specializzato progettato per migliorare la sicurezza, la stabilità e le prestazioni degli ambienti di hosting web basati su Linux. Include prodotti come CloudLinux OS Shared, che isola ciascun tenant su un server condiviso per migliorare la sicurezza e l'allocazione delle risorse, e CloudLinux OS Solo, personalizzato per account per utente singolo. CloudLinux fornisce anche strumenti per l'ottimizzazione automatizzata di WordPress e il supporto esteso del ciclo di vita per CentOS.

Sito web: cloudlinux.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a CloudLinux. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.