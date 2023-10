Funziona con i tuoi provider di identità e piattaforme di protezione degli endpoint per applicare regole Zero Trust di default-deny che limitano l'accesso alle applicazioni aziendali, agli spazi IP privati ​​e ai nomi host. Connette gli utenti in modo più rapido e sicuro rispetto a una VPN.

Sito web: cloudflare.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cloudflare Zero Trust. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.