Cloozo è una piattaforma che consente agli utenti di creare e personalizzare facilmente i propri chatbot basati su ChatGPT per i propri siti Web. Alcune caratteristiche chiave di Cloozo includono: * Chatbot intelligenti: gli utenti possono creare chatbot in grado di navigare in Internet o utilizzare set di dati personalizzati per conversare con i visitatori del sito web. * Alimentato dalla tua Knowledge Base: i chatbot possono essere addestrati utilizzando le informazioni provenienti dal sito Web dell'utente o da una serie di documenti, consentendo loro di parlare la lingua dell'azienda. * Oltre la personalizzazione: Cloozo offre una vasta gamma di opzioni visive per rendere ogni chatbot visivamente distinto e allineato con la sua identità specifica. * Costruito per le agenzie: Cloozo è progettato per le piccole e medie imprese e per le agenzie che desiderano offrire servizi di chatbot ai propri clienti. * Chiavi OpenAI individuali: ogni chatbot può avere le proprie chiavi OpenAI e Pinecone, consentendo velocità, prestazioni e sicurezza ottimali. * Opportunità di monetizzazione: Cloozo consente alle agenzie di generare profitti maggiori vendendo chatbot personalizzati ai propri clienti.

Sito web: cloozo.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cloozo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.