Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per clonemyvoice.io su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

clonemyvoice.io è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale specializzata nella generazione di voci fuori campo accurate dal materiale sorgente fornito. Lo strumento è progettato per gestire contenuti di lunga durata per varie applicazioni, inclusi podcast, presentazioni e social media. Gli utenti forniscono un campione audio della voce da imitare, insieme al testo da pronunciare, e il sistema elabora questi dati per creare una voce fuori campo. Questo strumento supporta qualsiasi lingua e offre voci generate con vari accenti. clonemyvoice.io afferma di catturare accuratamente il tono, l'intonazione e l'essenza della voce originale nelle sue consegne. I file audio finali possono essere scaricati dopo l'elaborazione. Secondo le politiche sulla privacy divulgate, i dati dell'utente vengono gestiti in loco, non condivisi con terze parti e completamente cancellati dopo 14 giorni. Oltre alle voci fuori campo per presentazioni audio e contenuti di social media, le sue capacità si estendono alla produzione di episodi di podcast e audiolibri completi. Le testimonianze degli utenti evidenziano l'interfaccia facile da usare della piattaforma e l'impressionante livello di dettaglio e precisione nella clonazione vocale.

Sito web: clonemyvoice.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a clonemyvoice.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.