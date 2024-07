Clip.fm è uno strumento AI progettato per i podcaster che genera brevi video clip per piattaforme di social media come YouTube Shorts, Instagram Reels e TikTok. La piattaforma aiuta i podcaster a dedicare meno tempo all'editing e a pagare solo una frazione del costo dell'assunzione di un editor video professionale. Clip.fm trascrive automaticamente il contenuto fornito dall'utente e trova le parti migliori da ritagliare. Le clip sono ottimizzate per piattaforme in formato breve e adattate per adattarsi al contenuto dell'utente. La piattaforma utilizza una combinazione di modelli di intelligenza artificiale ed euristiche per trovare parti del contenuto dell'utente che funzionino bene come clip. Clip.fm fornisce varie opzioni di esportazione con funzionalità che consentono agli utenti di personalizzare l'aspetto dei propri clip, sovrapporre didascalie, scegliere caratteri e colori, dimensioni per i social media e orientarli per adattarli al contenuto. Il piano iniziale consente fino a 10 ore di contenuti al mese, con clip generate che in genere vanno da 50 a 100. Mentre gli utenti hanno il controllo, l'intelligenza artificiale impara nel tempo ed è possibile apportare modifiche ai timestamp di inizio e fine della clip. Inoltre, clip.fm prevede di lanciare un programma di affiliazione nel primo trimestre del 2023 e la società supporta i contenuti in lingua inglese con l'intenzione di aggiungere ulteriore supporto linguistico.

Sito web: clip.fm

