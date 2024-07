Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Classicquiz su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Classicquiz.com è una piattaforma online per creare e giocare a quiz interattivi. Gli utenti possono progettare quiz con vari tipi di domande, tra cui scelta multipla, vero/falso, risposta aperta, etichettatura di immagini e altro ancora. Con il generatore di domande AI, gli utenti possono creare automaticamente domande basate su un testo fornito dall'utente. Caratteristiche: * Creazione di quiz: crea quiz con diversi tipi di domande, immagini e video. * Gioco in tempo reale: organizza quiz dal vivo in cui i partecipanti rispondono simultaneamente, monitorando le prestazioni individuali e di gruppo. * Personalizzazione: imposta temi, limiti di tempo, regole di punteggio e randomizzazione delle domande per la personalizzazione. * Accessibilità: i partecipanti partecipano ai quiz utilizzando i codici QR o un codice univoco sui propri smartphone o tablet. * Analisi dei dati: visualizza risultati dettagliati, identifica le aree di miglioramento e monitora i progressi individuali.

Sito web: classicquiz.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Classicquiz. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.