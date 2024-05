Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Claritask su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Piattaforma basata sul cloud che aiuta le aziende a gestire progetti, team e attività. Supporta la gestione dei progetti offrendo ai membri del team un modo più rapido per completare le proprie attività in un ambiente ordinato. Affidabile e sicuro, Claritask aiuta i team leader a organizzare progetti e delegare attività attraverso un'interfaccia utente che richiede meno tempo per essere appresa dai membri del team con qualsiasi competenza. La soluzione vanta robustezza e coerenza, che rendono Claritask una soluzione per le aziende che prendono sul serio la responsabilità di mantenere responsabili i propri team.

Sito web: claritask.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Claritask. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.