Citizen Portal

Il Portale Cittadini è uno strumento pubblico progettato con l'obiettivo di rendere le operazioni governative trasparenti e accessibili. Consente agli utenti di condurre ricerche avanzate all'interno di discorsi e atti delle autorità elette a vari livelli: locale, statale e federale. Gli utenti possono eseguire query utilizzando parole o frasi specifiche e possono esaminare una vasta gamma di contenuti relativi a diversi dipartimenti e istituzioni governative. Ciò include udienze del Congresso, ordini esecutivi e persino risorse come "The Federalist Papers". Lo strumento offre anche una funzione "CitizenPortal GPT", che può essere utilizzata per porre domande basate sull'intelligenza artificiale su ciò che dicono i funzionari governativi. Oltre alle funzionalità di ricerca e query, la piattaforma offre la possibilità di creare video clip da estratti di trascrizione e di impostare avvisi personalizzati su argomenti o entità specifici. In questo modo, gli utenti possono rimanere aggiornati sugli argomenti che li interessano di più. Sebbene il portale sia rivolto al pubblico americano, con contenuti specifici per località disponibili per ogni stato, rimane una risorsa utile per chiunque sia interessato al funzionamento del governo degli Stati Uniti.

Sito web: citizenportal.ai

