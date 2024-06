Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Choreo su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Choreo è una piattaforma di sviluppo interna come servizio progettata per accelerare la creazione di esperienze digitali. Con Choreo puoi creare, distribuire, monitorare e gestire facilmente le tue applicazioni cloud native. Choreo consente agli sviluppatori di concentrarsi sul proprio codice piuttosto che sulla creazione o sul mantenimento di una piattaforma. Alcune funzionalità offerte in Choreo includono: - Architettura dell'applicazione: sviluppo basato su dominio, architettura di microservizi, gestione delle versioni Gestione API: governance API, gateway, portale per sviluppatori, gestione del ciclo di vita, mercato API, sicurezza API, analisi API - Ingegneria della piattaforma: CI/CD , GitOps, gestione dei rilasci, configurazioni, segreti, ottimizzazione dei costi - Gestione dell'infrastruttura: contenitori e K8, serverless, ambienti, firewall, bilanciamento del carico, routing geografico, DNS, multi-cloud - Sicurezza: zero trust, crittografia, gestione dei segreti, TLS, autenticazione e autorizzazione - Approfondimenti e osservabilità: registri, tracce, metriche, avvisi, analisi, metriche DORA, approfondimenti aziendali

