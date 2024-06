Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Choice QR su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Choice è una soluzione all-in-one per la comunicazione tra i ristoranti e i loro ospiti: pagamenti QR, ordinazione dei tavoli, menu digitali, web di consegna da asporto, prenotazione dei tavoli e CRM per gli ospiti. Ci impegniamo a diventare lo strumento principale dei ristoranti per comunicare con i propri ospiti dentro e fuori il ristorante. - in oltre 25 paesi - 12500+ stabilimenti registrati - Oltre 85 milioni di scansioni QR - Oltre 1,5 milioni di ordini effettuati - Oltre 20 milioni di visualizzazioni all'anno - Oltre 25 milioni di dollari di fatturato dei nostri clienti all'anno

Sito web: choiceqr.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Choice QR. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.