CheckMark Multiledger è un software di contabilità multiutente e multipiattaforma per Mac e Windows. È semplice da usare e conveniente per le piccole imprese. Con CheckMark Multiledger, puoi dedicare meno tempo alla contabilità e più tempo alla gestione della tua attività. Con la sua gamma completa di funzionalità contabili, inclusi contabilità clienti, fornitori e inventario, CheckMark Multiledger consente alle aziende di dedicare meno tempo alla contabilità e più tempo a concentrarsi sulla gestione dell'attività. CheckMark Multiledger conserva una cronologia completa delle transazioni per l'anno passato e consente di modificare le transazioni e apportare aggiustamenti a qualsiasi mese dell'anno corrente. Include anche una serie di report finanziari, come il piano dei conti, il bilancio di verifica, lo stato patrimoniale, il conto economico e altro ancora. Le funzionalità multiutente di CheckMark Multiledger consentono fino a 10 utenti di accedere ai file aziendali su un volume condiviso. CheckMark MultiLedger è un software di contabilità completo per le piccole imprese, che fornisce tutto il necessario per gestire le tue operazioni in modo efficiente ed efficace. È tempo di aggiornare la tua attività e portarla al livello successivo con MultiLedger.

Sito web: checkmark.com

