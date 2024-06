Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Noi di Checkbook abbiamo creato un modo per consentire ad aziende e privati ​​di inviare e ricevere assegni digitali, con pochi semplici clic. Checkbook.io risolve i pagamenti push fornendo un'esperienza fluida sia al mittente che al destinatario. Non richiede l'onboarding del destinatario e dà loro il potere di scelta nella selezione di un metodo di pagamento per ricevere fondi, che si tratti di pagamento istantaneo, deposito diretto o assegno stampabile. Il flusso semplice ha aiutato le nostre aziende a raggiungere il 99% di conversione digitale, riducendo drasticamente i costi e il supporto degli antiquati assegni cartacei.

Sito web: checkbook.io

