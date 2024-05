Chatgen è una piattaforma di chat bot ibrida con bot personalizzati. Con Chatgen, puoi convertire automaticamente i visitatori anonimi del sito in lead qualificati e anche prenotare più incontri 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ChatGen ha creato un motore supportato da Machine Learning (ML) che consente alle aziende di disporre di chatbot in grado di conversare con gli utenti. Questi chatbot aiutano le aziende attraverso le funzioni: Marketing: dai chatbot di base, alle pagine di destinazione conversazionali per generare lead e annunci conversazionali per ottimizzare il CTR ai bot incorporati che ottimizzano Click to Action. Chatgen viene utilizzato principalmente per massimizzare l'acquisizione di lead non solo sul sito Web ma anche nei luoghi in cui il tuo i visitatori visitano il tuo marchio Supporto: chatbot che utilizzano l'intelligenza artificiale per creare risposte automatizzate alle domande comuni dei clienti, liberando il personale di supporto per affrontare le sfide più urgenti dell'assistenza clienti. #customersupportautomation Scoperta dei prodotti: chatbot che semplificano la scoperta dei prodotti per gli acquirenti online, aumentando le vendite e fidelizzare le aziende di e-commerce.

Sito web: chatgen.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Chatgen.ai. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.