ChatFlow è un costruttore di chatbot AI che utilizza il contenuto del tuo sito web come base di conoscenza per fornire risposte intelligenti in tempo reale alle richieste dei clienti. ChatFlow ti consente di creare chatbot AI brandizzati per i tuoi siti web, rispondendo automaticamente alle domande dei visitatori utilizzando una knowledge base creata dal contenuto del tuo sito web. L'integrazione è semplice e intuitiva. ChatFlow ti offre un semplice script di incorporamento che puoi incollare nel tuo HTML. Con ChatFlow puoi personalizzare qualsiasi cosa, dal tono di voce e lo stile di conversazione del chatbot, agli elementi di design visivo come colori e messaggi per garantire la coerenza del marchio.

Sito web: chatflow.no

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ChatFlow. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.