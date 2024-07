Charley.ai è uno strumento per scrivere saggi basato sull'intelligenza artificiale basato sul web che genera saggi privi di plagio utilizzando algoritmi avanzati di elaborazione del linguaggio naturale. Lo strumento è progettato per semplificare e accelerare il processo di scrittura del saggio, cosa che realizza consentendo agli utenti di inviare un argomento o alcune parole chiave e quindi generare un saggio coinvolgente contenente fino a 15.000 parole in meno di 20 secondi. Charley.ai si adatta anche al livello di voto desiderato dall'utente, adattando il suo stile di scrittura e la scelta delle parole per soddisfare i criteri di classificazione. Lo strumento dispone di un editor di testo intuitivo che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza di scrittura selezionando il tipo di saggio, il tono, il conteggio delle parole e il voto desiderato. Inoltre, Charley.ai dispone di un generatore di riferimenti e di uno stile di scrittura adattivo per aiutare gli utenti a creare saggi avvincenti senza sforzo. La piattaforma offre una prova gratuita, dopodiché gli utenti possono scegliere di abbonarsi a uno dei tre piani in base alle proprie esigenze e al proprio budget. Charley.ai è rivolto a studenti, professionisti e aziende che desiderano migliorare le proprie capacità di scrittura ottimizzando le proprie prestazioni utilizzando la tecnologia AI. Nel complesso, Charley.ai è uno strumento innovativo che può aiutare gli utenti a completare i propri saggi in modo efficiente ed efficace fornendo allo stesso tempo un esperienza di scrittura di saggi di alta qualità.

Sito web: charley.ai

