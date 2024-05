Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Chargehound su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Recupera i tuoi soldi. Senza sforzo. Hai ricevuto storni di addebito? Risparmia tempo e denaro automatizzando le tue controversie. Combattere le frodi sui riaddebiti. Risparmia tempo e denaro. I chargeback sono noiosi da confutare ma costosi da ignorare. È possibile recuperare le entrate perse a causa degli storni di addebito, ma il processo di controversia è dispendioso in termini di tempo e inefficiente. Con una semplice integrazione, Chargehound automatizza l'intero processo di controversia. Puoi rispondere a tutti i tuoi storni di addebito — istantaneamente. Lasciaci fare il lavoro: non appena ricevi una controversia, Chargehound creerà e invierà una risposta completa e personalizzata per tuo conto. Invece di dedicare ore a compilare controversie, puoi concentrarti su obiettivi di maggiore impatto, come ridurre al minimo i tuoi storni di addebito e massimizzare la percentuale di vincita.

Sito web: chargehound.com

