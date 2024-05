Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Cerebrium su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Infrastruttura GPU serverless per l'intelligenza artificiale. Esegui modelli di machine learning nel cloud in modo scalabile e performante. Paghi solo per quello che usi. Cerebrium è una piattaforma per distribuire modelli di machine learning su GPU serverless con tempi di avvio a freddo inferiori a 5 secondi. I clienti in genere riscontrano un risparmio sui costi del 40% rispetto all'utilizzo dei tradizionali provider cloud e possono scalare i modelli fino a oltre 10.000 richieste al minuto con un sovraccarico di progettazione minimo. Scrivi semplicemente il tuo codice in Python e Cerebrium si occuperà di tutta l'infrastruttura e della scalabilità. Cerebrium viene utilizzato da aziende e ingegneri di Twilio, Rudderstack, Matterport e molti altri.

Sito web: cerebrium.ai

