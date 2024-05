Cardata è una piattaforma di rimborso veicoli completamente gestita. I nostri servizi e strumenti software aiutano le aziende a risparmiare oltre il 30% abbandonando programmi automobilistici obsoleti e passando ad alternative ottimizzate esentasse. Fondata nel 1999, forniamo una suite di software di rimborso, programmi di conformità e strumenti di business intelligence per le aziende i cui dipendenti utilizzano i propri veicoli personali per lavoro. I programmi includono il rimborso a tasso fisso e variabile (FAVR), l'indennità per auto esentasse (TFCA) e i centesimi per miglio (CPM). Supportato dall'app Cardata Mobile, dal portale Cardata Cloud, dalla verifica dell'assicurazione e dal pagamento diretto. Come funziona? 1) Progettazione: collabora con un esperto Cardata per progettare un programma di veicoli personalizzato e conforme all'IRS che meglio si adatta alle tue esigenze. 2) Acquisizione: i conducenti sfruttano l'app Cardata Mobile per monitorare facilmente i loro viaggi di lavoro, mentre i manager utilizzano Cardata Cloud per un reporting affidabile. 3) Paga: i tuoi autisti ricevono rimborsi esentasse, direttamente sui loro conti bancari. Cardata collabora con aziende Fortune 500 e organizzazioni in crescita con dipendenti che possono utilizzare il proprio veicolo personale per una guida coerente legata al lavoro.

Sito web: cardata.co

