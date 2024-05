Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Cabal su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Spazio di lavoro privato per la collaborazione di fondatori, investitori e consulenti. Cabal aiuta i fondatori a ottenere di più dai loro investitori e consulenti. Lo facciamo fornendo uno spazio di lavoro privato ai fondatori per inviare richieste e aggiornamenti, tenere traccia dei contributi e ricevere presentazioni amichevoli per potenziali clienti e candidati.

Sito web: getcabal.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cabal. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.