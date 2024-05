Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Bushel Farm su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Bushel Farm (precedentemente FarmLogs) offre agli agricoltori una visione sia a livello del suolo che generale delle prestazioni operative e finanziarie della loro azienda agricola. A differenza di più fogli di calcolo o quaderni disordinati, Bushel Farm organizza e centralizza una serie di documenti agricoli: mappe dei campi, precipitazioni e immagini satellitari, note di scouting, attrezzature, attività e input, vendite di grano e inventari, contratti fondiari, ordini di lavoro e altro ancora. La potente automazione all'interno dello strumento trasforma i registri agricoli in preziose informazioni che gli agricoltori possono utilizzare per pianificare e prendere decisioni in autonomia o condividere con acquirenti di cereali, agronomi, banchieri, assicuratori e altri partner agricoli fidati. Gli approfondimenti includono: costo di produzione; posizione di mercato; redditività delle vendite di cereali; e profitti e perdite a livello di azienda agricola, raccolto e campo. Le integrazioni con John Deere® Operations Center e Climate FieldView® riducono il carico di inserimento manuale per gli agricoltori, consentendo l'importazione senza soluzione di continuità delle attività sul campo e dei dati immessi. Gli agricoltori hanno anche la possibilità di condividere file di forma dei confini del campo e registrazioni delle attività sul campo da Bushel Farm, elettronicamente anziché manualmente, per programmi di sostenibilità. I controlli di autorizzazione dei dati di Bushel sono integrati nella piattaforma per garantire la privacy e la condivisione dei dati solo se adeguatamente autorizzati dagli utenti di Bushel Farm.

Sito web: bushelfarm.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bushel Farm. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.