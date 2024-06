Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per BugBug su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

BugBug è una soluzione di automazione dei test low-code per QA, tester, sviluppatori e product manager. Offre l'automazione completa dei test end-to-end per siti Web e applicazioni Web. Lo strumento consente agli utenti di automatizzare i test di regressione e ridurre i costi solitamente associati all'infrastruttura IT. La sua interfaccia di registrazione intuitiva e la semplice interfaccia utente consentono agli utenti di creare un test automatizzato in meno di 5 minuti. Il piano Freemium offre prove locali illimitate e un numero illimitato di utenti. BugBug offre funzionalità avanzate da utilizzare quando ne hai bisogno: esegui JavaScript personalizzato, crea variabili personalizzate, utilizza selettori automatici, attesa intelligente, clic e scorrimento intelligenti e molto altro ancora. Accelera l'intero processo di test con BugBug!

Sito web: bugbug.io

