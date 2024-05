Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Breadcrumbs.io su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Motore di punteggio senza codice che identifica gli operatori di upsell più coinvolti. Breadcrumbs analizza i dati dei clienti e dei potenziali clienti per identificare opportunità di guadagno nascoste. Lo fa attraverso un motore di punteggio senza codice che può essere configurato in pochi minuti anziché in mesi. Grazie a Breadcrumbs i team di vendita possono ora concentrarsi sull'opportunità giusta al momento giusto.

Sito web: breadcrumbs.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Breadcrumbs.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.